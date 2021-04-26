Нью-Дели, , 18:01 — REGNUM Правительство Индии обратилось к социальной сети Twitter c просьбой удалить посты, критикующие работу министерства в сфере сдерживания пандемии коронавируса. Об этом 26 апреля сообщает CNN.

Министр Электроники и Информационных Технологий сообщил, что предпринял действия, «в свете последних инцидентов с неправильным использованием социальных платформ некоторыми пользователями с целью распространения фальшивой или вводящей в заблуждение информации и создания паники по поводу ситуации с COVID-19 в Индии с помощью использования старой или не относящейся к делу информации о протоколах COVID-19».

Правительство сообщило, что попросило Twitter удалить примерно 100 постов в связи с советом Министерства внутренних дел Индии, которое заявило, что «было бы уместно отметить, что в то время, когда вся страна прикладывает смелые и честные усилия ради борьбы с COVID-19, определенные лица искажают данные, чтобы создать панику в обществе».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля на территории Индии было выявлено свыше 314 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало не только самым большим числом за время пандемии в самой Индии, но и рекордом среди стран мира.