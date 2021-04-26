Москва, , 17:28 — REGNUM В 2020 году предприятия Москвы поставили за границу телекоммуникационное оборудование на сумму 270 млн долларов, сообщает 26 апреля официальный сайт мэра и правительства столицы.

«Объём производства коммуникационного оборудования Москвы по итогам 2020 года составил около 614 млн долларов», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, продукция реализуется в 91 стране мира. Крупнейшим покупателем является Азербайджан — 85,14 млн долларов. Также среди основных партнёров столицы названы такие страны, как Казахстан, Грузия, Китай и Белоруссия.

Наиболее существенно объёмы поставок выросли в Мексику и Вьетнам. В 2020 году география экспорта увеличилась на 11 стран из разных частей света.