Красногорск, , 17:31 — REGNUM Первый этап профилактики распространения бешенства среди диких животных начался в Подмосковье. Об этом 26 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

В рамках этой работы ветеринарные специалисты производят на территории региона раскладки оральной вакцины. Препарат предназначен для иммунизации диких плотоядных животных — лисиц, енотовидной собаки, против бешенства на неблагополучных и угрожаемых по бешенству территориях.

«В период до 15 мая текущего года планируется разложить более 540 тысяч доз вакцины. В том числе, с помощью средств малой авиации запланировано разложить 268 тысяч доз вакцины», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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