Киев, , 17:27 — REGNUM Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что «мы можем изменить «‎минский формат"‎, скорректировать его» или «использовать какой-то другой формат», является фактически отказом от выполнения Минских соглашений. Об этом заявила украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (один из лидеров — Виктор Медведчук) в опубликованном 26 апреля заявлении.

Оппозиционеры, комментируя заявление Зеленского в интервью The Financial Times, отметили, что оно прозвучало «спустя всего несколько дней после переговоров с лидерами Франции и Германии». Партия подчёркивает, что украинский президент тем самым игнорирует тот факт, что эти Минские соглашения признаны безальтернативными во всем мире — как Россией, так ЕС и США.

«Тем более что представитель Кремля уже заявил, реагируя именно на это высказывание Зеленского, что видоизменить Минский процесс, не положив ему конец — невозможно, — говорится в сообщении. — И это лишний раз свидетельствует о том, что путь, избранный Зеленским, ведёт в никуда».

Оппозиционная партия добавила, что Зеленский своим нежеланием вести переговоры с ДНР и ЛНР, а также отказом выполнять Минские соглашения «расписался в полной своей неспособности и политической импотенции в деле установления мира на Востоке Украины, прекращения боевых действий и сохранения жизней украинцев по обе стороны линии соприкосновения».

Это заявление, подчёркивает оппозиция, «означает выход Украины из Минских соглашений», что противоречит результатам достигнутых в Париже 9 декабря 2019 г. договорённостей. Оно «является закономерным итогом антинародной политики Зеленского и практики циничной лжи и системного обмана ожиданий тех избирателей, которые отдали за него свои голоса».

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