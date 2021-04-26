Ростов-на-Дону, , 17:25 — REGNUM В зоопарке Ростова-на-Дону рассекретили пол белого медвежонка, появившегося на свет в декабре 2020 года.

«Наша долгожданная малышка родилась в зоопарке впервые за 32 года. Знакомьтесь, наша гордость и любовь, первый белый медвежонок, который растёт с самкой, — Айка», — сообщили в пресс-службе зоосада.

ИА REGNUM напоминает, что белый медвежонок родился у пары Кометы и Айона. Первое время за малышом наблюдали с помощью видеокамер. Затем медвежонок начал осваивать прогулки в уличном вольере и купание в бассейне.

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