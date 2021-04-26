Москва, , 17:24 — REGNUM Себестоимость эксплуатации транспорта ― одна из важнейших составляющих экономики грузоперевозок, а в настоящее время в FTL-перевозках доля топлива у транспортных компаний составляет около 15 рублей на километр пробега — это так называемая топливная составляющая затрат. Об этом 26 апреля ИА REGNUM заявил гендиректор одного из крупнейших FTL-перевозчиков России Фаиль Шигабутдинов, комментируя возможное введение правительством РФ временного ограничения на экспорт топлива с целью замедлить рост его стоимости.

«Сегодня средний тариф на рынке составляет около 40 руб./км пробега, соответственно доля топлива в нём ― около 36%. На мой взгляд, это значение завышено. Когда-то давно игроки рынка транспортной логистики считали, что доля топлива в тарифе должна составлять 25−30%, что соответствовало реальному положению дел. Данное соотношение позволяло владельцам транспорта сэкономленные средства вкладывать в обновление автопарка, проводить качественное и своевременное техническое обслуживание автомобилей. Если исходить из этой логики, ставки на перевозку должны составить 55−60 руб./км. Но мы живем в рыночных условиях и тариф, сформированный рынком, ― это данность, которую в ближайшее время перевозчики изменить не могут», — отметил эксперт.

По его мнению, есть способы экономить топливо в коммерческих перевозках. «Для этого следует приобретать современные транспортные средства, производители которых постоянно совершенствуют системы экономии топлива. Также нужно обучать и контролировать соблюдение водительским составом правил и методик экономичного вождения, премировать водителей за их успешное выполнение, а также пресекать случаи кражи горючего», — добавил Шигабутдинов.