Москва, , 17:23 — REGNUM В России 7,5 миллиона человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 двумя компонентами вакцины. Об этом сообщила на брифинге 26 апреля вице-премьер Татьяна Голикова.

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«На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 миллиона человек, двумя компонентами — 7,5 миллиона человек», — сказала она.

При этом вице-премьер напомнила, что для достижения коллективного иммунитета в стране прививки от коронавируса должны получить не менее 69 миллионов человек.

Согласно последним данным оперативного штаба, за весь период с начала эпидемии в России выявлено уже 4 771 372 носителя коронавирусной инфекции, скончались по меньшей мере 108 588 больных COVID-19, излечились и были выписаны 4 394 639 пациентов.