Москва, , 17:21 — REGNUM Команда художников Chatex выпустила первую в своем роде коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) под названием Chatex Robots. С 21 апреля 2021 года художники публикуют уникальные крипто-арты на площадке Rarible в рамках челленджа 99 NFT Robots. В конце челленджа компания определит победителя, которому достанется новый автомобиль Tesla Model S.

Новый маскот Chatex Chatex

Ключевая цель челленджа — создать мета-вселенную роботов с разными характерами и уникальными историями. Впервые в истории рынка NFT, на протяжении 99 дней команда Chatex будет ежедневно улучшать вселенную и дополнять ее новыми архетипами роботов. Коллекционеры, художники и крипто-энтузиасты получат возможность принять участие в развитии креативной NFT-коллекции, разработанной в уникальном стиле.

«Команда Chatex верит в то, что коллекция вдохновит людей и поможет им осознать разнообразие человеческих характеров. Суть NFT Chatex Robots состоит в том, чтобы отобразить ключевые достижения, преимущества и ценности человечества в образах и характеристиках различных архетипов роботов, а также напомнить о проблемах и недостатках, которые есть в нашей жизни. Уникальность созданных произведений будет расти с увеличением узнаваемости бренда Chatex и авторитета команды на рынке NFT», — заявил генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Челлендж стартовал 21 апреля 2021 года в 21:21 вместе с дропом первого робота. Стоимость различных токенов будет колебаться от 0,099 ETH до 0,999 ETH, а количество копий одного робота будет колебаться от 9 до 99 единиц.

Среди пользователей, которым удастся купить роботов из коллекции во время челленджа 99 NFT Robots, окажется будущий владелец Tesla Model S, который определится в конце челленджа. Для обладателей всей коллекции также предусмотрены отдельные уникальные призы, которые никогда не будут продаваться или распространяться каким-либо другим способом.

Финал с подтверждением итогов розыгрыша пройдет 9 сентября. Таким образом, создатели Chatex Robots дадут возможность вторичному рынку поддержать идею и поучаствовать в челлендже. Приобретая NFT Chatex Robots, участник челленджа становится не просто владельцем токенов, а частью растущей экосистемы и настоящей криптовалютной семьи Chatex. Чтобы принять участие в челлендже и получить шанс выиграть Tesla Model S, следите за новостями на официальном сайте Chatex Robots: chatex.com/chatexrobots.

Справка. Chatex — один из самых быстро развивающихся криптовалютных сервисов в Telegram, который уже на протяжении 3 лет предлагает пользователям со всего мира надежный и простой доступ к криптовалюте. За 2021 год из криптовалютной биржи в мессенджере Chatex вырос в сервис нового технологического типа с собственной системой мгновенных и бесплатных переводов, мультивалютным кошельком, интегрированной торговой площадкой и платежной системой Chatex Pay. Уже в этом квартале Chatex станет кросс-платформенным сервисом, получит собственное мобильное приложение и подключит систему криптовалютных депозитов.