Санкт-Петербург, 26 апреля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании «Россия», следуя из Сочи в Санкт-Петербург, столкнулся с птицей, когда заходил на посадку в международном аэропорту «Пулково». Северо-Западная транспортная прокуратура по данному факту организовала проверку соблюдения правил безопасности полётоа. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Инцидент произошел 25 апреля 2021 года около пяти часов утра. «На борту находились 103 пассажира и пять членов экипажа. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве. — При наличии оснований транспортная прокуратура к виновным примет меры.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ООО «ВВСС» (управляющая компания аэропорта), признаки столкновения с птицей были обнаружены в аэропорту во время послеполетного осмотра воздушного судна, прибывшего из Сочи.

«На одном из двигателей обнаружены следы столкновения с птицей. Время события не установлено. Проводится проверка. Воздушное судно отстранено от полетов», — пояснили в «Пулково».

Напомним, 26 апреля в «Пулково» из-за отказа двигателя произвел экстренную посадку грузовой самолёт. Также начата прокурорская проверка.