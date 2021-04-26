Москва, , 17:16 — REGNUM Руководство московского ЦСКА хочет обменять 22-летнего Ивана Облякова на хавбэка «Краснодара» Даниила Уткина. При этом «красно-синие» хотят получить дополнительные выплаты. Об этом 26 апреля сообщил Metaratings.

Transfermarkt оценивает игрока «красно-синих» в 7,5 миллиона евро. Рыночная стоимость Уткина — 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Иван Обляков принял участие в 24-х матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился забитыми мячом и двумя голевыми передачами.

Обляков перешел в московский ЦСКА летом 2018-го года из «Уфы» за 4 миллиона евро.

На данный момент ЦСКА, набрав 46 очков после 27-ми туров РПЛ, расположился на шестой позиции в турнирной таблице.