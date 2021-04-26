Красногорск, , 17:14 — REGNUM С начала кампании по вакцинации населения от коронавируса в Подмосковье поступило 985 тысяч доз препарата «Спутник V». Об этом 26 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

«Мы продолжаем получать новые партии вакцины «Спутник V». Вирус никуда не ушел. И на данный момент прививка — единственный надежный способ защитить себя от Covid-19 и его тяжелых осложнений. Это особенно важно для жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями», — подчеркнула министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Чиновница напомнила, что жители региона могут сделать прививку в поликлиниках, мобильных комплексах, пунктах вакцинации в торговых центрах, МФЦ, а также в центрах «Активного долголетия».

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев раскритиковал темпы вакцинации в Подмосковье