Шаля , Свердловская область, , 17:15 — REGNUM В Шалинском районе (Свердловская область) предоставили квартиру в новостройке девушке, оставшейся в детском возрасте без попечения родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Девушка 1996 года рождения не была обеспечена жильём в нарушение требований закона, хотя и стояла на соответствующем учёте. Она пожаловалась в прокуратуру, и там по итогам проверки обратились с иском в суд с требованием о предоставлении жилья.

«После вмешательства прокуратуры девушке, оставшейся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, предоставлена благоустроенная квартира в новостройке по ул. Энгельса в пос. Шаля Свердловской области», — сообщили в надзорном ведомстве.

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