Москва, , 17:11 — REGNUM Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщает 26 апреля агентство «Москва».

Артистка проходит лечение в первой неврологии ГКБ им. Юдина. Как рассказали агентству в справочной больницы, её состояние оценивается как средней тяжести.

Актрисе 80 лет. Она снималась в таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную выписали из больницы после лечения.

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