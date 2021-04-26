Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге целую школу перевели на дистанционную форму обучения после того, как в учебном заведении был зарегистрирован очаг норовирусной инфекции. В школе от вируса пострадали 25 человек, в том числе 14 учащихся. Трое детей госпитализированы. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

В период с 21 по 24 апреля в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Школа № 370 Московского района на Благодатной улице, 11, возник очаг норовирусной инфекции. Управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого установлено, что организатором питания учащихся является АО «Столовая №14».

«На пищеблоке АО «Столовая №14» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к мытью и дезинфекции столовой посуды и приборов; нарушены условия хранения суточных проб; допускается использование производственного инвентаря, выполненного из материалов, не поддающихся мытью и дезинфекции», — рассказали в управлении Роспотребнадзора.

В самой школе № 370 Московского района Санкт-Петербурга также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: при проведении уборки и дезинфекции, использовании дезинфицирующих средств; организации питьевого режима обучающихся. Не созданы условия для личной гигиены обучающихся, в помещениях пищеблока обнаружены насекомые, что говорит о некачественном проведении дезинсекционных мероприятий.

«Согласно результатов лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», у трех сотрудников АО «Столовая №14» обнаружен возбудитель норовирусной инфекции, — подытожили в пресс-службе. — С 22 апреля ГБОУ школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга переведена на дистанционную форму обучения».