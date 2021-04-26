Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 17:09 — REGNUM На Ямале в деле о растрате 29 млн рублей при работах по благоустройству площади массовых мероприятий и бульвара Стрижова в Надыме появился новый эпизод. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что руководитель ООО «Экспертгрупп» обратилась в Арбитражный суд ЯНАО с иском к муниципальному управлению капитального строительства и капитального ремонта о взыскании задолженности по контракту, в рамках которого коммерческой организацией производились работы по благоустройству площади массовых мероприятий и бульвара Стрижова в Надыме.

«Удовлетворение судом иска позволило бы истице получить преюдициальное решение о якобы надлежащем исполнении вышеуказанного муниципального контракта и избежать уголовной ответственности за пособничество в хищении бюджетных средств», — поясняют в СУ СКР по ЯНАО.

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство истца ООО «Экспертгрупп» о назначении строительной и пожарно-технической экспертиз. За положительное заключение экспертов руководитель фирмы предложила своему знакомому заведующему отделом судебной строительной и пожарно-технической экспертизы взятку в размере двух миллионов рублей. Тот согласился. Взятка передавалась через посредников.

Руководитель ООО «Экспертгрупп» обвиняется в даче взятки, а должностное лицо филиала РФЦСЭ при Минюсте России по Московской области обвиняется в её получении.

Отмечается, что данный эпизод был выявлен в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Надымского района, которого обвиняют в растрате в пользу ООО «Экспертгрупп» более 29 млн бюджетных рублей.