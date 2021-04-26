Красногорск, , 17:14 — REGNUM В Подмосковье на Страстной неделе планируется провести 16 тематических ярмарок, приуроченных к празднику Пасхи. Об этом 26 апреля сообщается на сайте правительства Московской области.

Тематические ярмарки уже начали свою работу в пяти городских округах — Дмитровском, Пушкинском, Красногорске, Ступине и Фрязине, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Также на территории региона планируется провести развлекательную программу: выступления народных музыкальных коллективов, мастер-классы, пасхальные гуляния, русские народные забавы, детские анимационные программы.

«В преддверии Пасхи в Подмосковье пройдет 16 ярмарок. Они будут организованы в 15 городских округах с 26 апреля по 2 мая», — добавил Воскресенский.

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