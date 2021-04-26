Москва, , 17:07 — REGNUM Ускорить внесение в ФЗ «О персональных данных» поправки по усилению защиты персональных данных граждан России поручил правительству президент страны Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Поправки вносятся для усиления защиты персональных данных граждан и для содействия развитию отечественных компаний, разрабатывающих программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы. Соответствующий доклад должен быть сделан до 1 июля 2021 года.

Также, по требованию главы государства, Госдума должна в период весенней сессии 2021 года принять федеральные законы «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ» и «О внесении изменения в статью 54 Федерального закона «О связи».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме рассчитывают на то, что Минцифры оперативно проработает два законопроекта, что позволит парламентариям выполнить полностью послание президента Федеральному собранию 2020 года.

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