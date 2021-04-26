Касимов, Рязанская область, , 17:08 — REGNUM В отставку подал глава администрации Касимова Рязанской области Игорь Авдеев. Решение поддержали 14 из 17 присутствовавших на заседании депутатов Касимовской городской думы, сообщили 26 апреля в пресс-службе правительства региона.

Игорь Авдеев занял пост в июле 2019 года. У жителей города к работе администрации накопилось множество вопросов, жалобы регулярно поступали и губернатору Николаю Любимову.

«В конце прошлой недели я приезжал в Касимов и встречался с Игорем Валерьевичем. Понимаю, руководить таким крупным городским округом было непросто. В муниципалитете за последние годы накопилось много серьёзных проблем, на которые горожане постоянно обращали внимание в своих жалобах и просьбах к органам власти и ко мне лично. Конечно, проблемы людей необходимо решать, причём как можно быстро и максимально эффективно. Важно всегда быть в тесном диалоге с нашими жителями, работать открыто, энергично, ответственно и каждый день доказывать свою качественную работу реальными делами. Призываю всех своих коллег слышать людей и делать выводы», — написал на своей странице в социальной сети глава региона.

Исполнять обязанности главы администрации Касимова будет Светлана Андреева, которая ранее была заместителем главы города по общим вопросам.