Брюссель, , 18:38 — REGNUM Еврокомиссия начала судебное разбирательство против компании AstraZeneca из-за задержек в поставках вакцины от коронавируса. Об этом 26 апреля сообщает CNN.

Британско-шведский поставщик вакцины обвиняется в невыполнении контрактных обязательств. Компания также не разработала стратегию, которая помогла бы решить возникшие проблемы, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Отмечается, что главной целью Еврокомиссии является «обеспечение доставки доз, на которые европейские граждане имеют полное право и которые были обещаны в рамках договора».

В ответ на обвинения представители AstraZeneca сообщили, что сожалеют о решении ЕС, и уверили, что судебным процесс безоснователен.

Компания указала на препятствия, созданные «крайне непростыми переговорами и производственными проблемами», но настояла, что «все пункты договора, подписанного с Европейской комиссией, были полностью выполнены».

Напомним, что 23 апреля глава минздрава Ирландии Стивен Доннелли поддержал разбирательство ЕС в отношении AstraZeneca из-за того, что компания «полностью провалила выполнение контракта о поставках в апреле, мае и июне».