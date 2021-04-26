Красногорск, , 17:12 — REGNUM Доля некачественного молока в Подмосковье составляет порядка 3,5%. Такие данные 26 апреля приведены на сайте правительства Московской области.

Всего с начала года ветеринарные специалисты региона исследовали свыше 2 тыс. проб молока-сырья. Не соответствие установленным требованиям к качеству продукции было выявлено только в 70 случаях.

«Ветеринарные специалисты ежедекадно производят отбор проб сырого молока и его отправку в аккредитованные лаборатории области с целью подтверждения его качества и безопасности. За первый квартал текущего года произведен отбор проб более 2 тыс. коровьего, 135 проб козьего и 23 пробы овечьего молока», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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