Афины , , 20:11 — REGNUM Задача правительства Греции по возвращению экономики и общества к некоторому подобию нормальной жизни, которая также сочетается с мерами по охране здоровья, является «чрезвычайно трудным упражнением», заявил премьер-министр Кирьякос Мицотакис на онлайн-заседании кабинета министров 26 апреля.

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Анализируя ситуацию, он сказал, что, с одной стороны, в возвращении к нормальности помогают прививки, а с другой — граждане и положение производительных сил страны. «Это спор, который, я уверен, мы выиграем», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Мицотакиса, «большинство наших соотечественников, похоже, понимают важность отказа от поездок во время пасхальных каникул, и все со зрелостью и дисциплиной приветствовали постепенное открытие ряда видов экономической деятельности. В то же время [кампания по внедрению вакцины] «Свобода» расширяется, и с понедельника [26 апреля] в борьбу вступают люди старше 30 лет. Мы достигаем трех млн прививок, и, если мы будем следовать плану, в конце мая мы достигнем 5 млн прививок».

Тем не менее, каждый следующий шаг должен быть сделан осторожно, с безопасностью и постоянными самоконтролями, социальным дистанцированием, масками и личной гигиеной, чтобы страна «открылась и не закрылась снова», заявил Мицотакис.