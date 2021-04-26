Париж, , 17:00 — REGNUM Во время поездки по случаю начала занятий в школу в департаменте Сена и Марна президент Франции Эммануэль Макрон рассказал об ослаблении антикоронавирусных мер. Сообщает 26 апреля BFMTV.

По словам Макрона, «комендантский час был эффективной мерой, которая должна остаться». Президент добавил, что с середины мая «мы попытаемся немного сдвинуть его, потому что 19 часов это рано».

Эммануэль Макрон «Я никогда не верил в нулевой COVID-19. Мы должны жить с вирусом и с соответствующими ограничительным мерами».

Также президент сказал, что «в середине мая будет несколько изменений» и что «хотел бы, чтобы у нас до начала июля было видение различных фаз открытий».

Президент в очередной раз призвал французов быть осторожными в течение «нескольких недель или месяцев».

Напомним, что комендантский час во Франции ввели в середине декабря 2020 года. Вначале он начинался в 21:00, потом был продлён до 18:00. С марта 2021 года по всей территории Франции комендантский час действует с 19:00.

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