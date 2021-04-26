Петрозаводск, , 17:18 — REGNUM В Республике Карелия с начала кампании по массовой вакцинации от коронавируса первым компонентом вакцины привились 60 777 жителей (86,1% от объема поступившей вакцины), а вторым компонентом — 36 352 человека (51,6% от поступившей вакцины). При этом самые активные участники прививочной кампании — жители старше 60 лет. Об этом 26 апреля сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, на данный момент среди граждан в возрасте старше 60 лет сделали прививку 30 503 человека (45,5% от количества вакцинированных).

«В Республику Карелия поступила очередная партия — 3000 доз — вакцины «Спутник V». Она уже распределена по медицинским организациям. Всего в республику поступило 70 492 дозы вакцины «Спутник V», — рассказал министр.

В настоящий момент прививку от ковида можно сделать в 31 стационарном и 44 мобильных пунктах. В Карелии заработал ещё один передвижной пункт вакцинации: 27 апреля с 10:30 до 12:30 у ТРЦ «Лотос Плаза» в Кондопоге будет работать мобильный прививочный пункт Кондопожской ЦРБ.

«Записаться на вакцинацию легко: достаточно позвонить в поликлинику, по федеральному номеру 122 или воспользоваться порталом «Госуслуги», — подчеркнул Охлопков.

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