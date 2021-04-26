Лондон, , 16:58 — REGNUM 26 апреля в 22:00 по московскому времени в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 по футболу между командами «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас». Главным арбитром матча назначен Грэм Скотт. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент «Лестер» с 59-ю очками располагается на третьей строчке. «Кристал Пэлас», набрав 38 очков после 31-го матча, идет на тринадцатом месте.

За последние пять очных встреч этих команд «Лестеру» удалось лишь дважды одержать победу.