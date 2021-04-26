Красногорск, , 16:59 — REGNUM С 1 мая в Подмосковье начнет действовать система кешбэков «Коммунальный бонус». Об этом 26 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках этой программы граждане, которые исправно оплачивают коммунальные услуги и пользуются электронной платежкой, получат возможность воспользоваться системой кешбэков, а также скидок от магазинов, кинотеатров, кафе и ресторанов.

«Обращаю внимание глав (городских округов — прим. ИА REGNUM), что это процедура должна быть понятна всем нашим жителям. Тот, кто платит в электронном виде, зарегистрировался в личном кабинете, будет получать «возврат» в разных формах», — подчеркнул глава региона.

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