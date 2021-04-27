Москва, , 03:53 — REGNUM Идея совместить управление экономикой с кибернетизацией возникла в СССР в 1960-е годы. К сожалению, поставленные тогда эксперименты, по видимому, провалились. почему это произошло и можно ли спланировать развитие экономики, не отдавая ее на растерзание законам «свободного рынка», рассказывает автор ИА REGNUM Елена Ведута.

Киберэкономика родилась в СССР

Ошибки, которые допустили советские первопроходцы кибернетизации экономики, или, в современных терминах, тогдашние разработчики искусственного интеллекта планирования, завели советскую экономику в тупик. Конечно, не сами по себе эти ошибки, но их сочетание с борьбой различных подходов к планированию, среди которых начали побеждать все более и более «рыночные». Результат теперь, через десятилетия, очевиден, Россия рухнула с первых мест по многим показателям экономического развития в болото аутсайдеров и выкарабкиваться оттуда нужно как можно скорее, ведь от этого напрямую зависит само выживание страны.

А ведь тропа, которая ведет к обретению искомого ИИ, способного управлять и планировать в сфере экономики, по видимому, есть. Он был математически обоснован еще в советские годы, но не получил развития. Что же это за возможность, которая может открыть совершенно новую эру экономического развития? Читайте статью Елены Ведуты «Без киберсистемы управления экономикой Россия обречена погибнуть, как СССР».