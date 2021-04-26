Москва, , 16:55 — REGNUM Даже после 1 июня эпидемиологическая ситуация в Турции и Танзании может не позволить посещение этих стран гражданами России, сообщила 26 апреля на брифинге заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

При этом она рекомендовала туроператорам до соответствующего постановления правительства не продавать турпутевки в Турцию и Танзанию на период после 1 июня.

Голикова подчеркнула, что обстановка в Турции продолжает оставаться «сложной, непростой».

«У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, комендантском часе. Мы продолжаем вместе с Росавиацией и Ростуризмом активную работу по вывозу наших граждан с территории Турции и территории Танзании», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия на период с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, так как в этой стране ситуация с коронавирусом быстро осложняется.

По статистике, в Россию больше всего мутировавших штаммов COVID-19 было завезено из Турции.

Тот же срок блокировки авиасообщения был введен и в отношении Танзании.

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