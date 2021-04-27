Пекин, 27 апреля, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Дискуссия о правах человека навязывается Западом Китаю с далеко идущими целями. О том, почему в ходе противостояния с Китаем США продолжают накачивать тему «нарушений» прав человека, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

(сс) Studio Incendo Протесты в Гонконге

Ударить в центр, вызвав беспорядки в столице государства, считалось у западных стратегов самой надежной тактикой, и, конечно, этот прием был применен и против Китая. Но опыт 1989 года, площадь Тяньаньмэнь и жесткая реакция китайского руководства на попытку дестабилизации показали бесперспективность дальнейших попыток разжечь беспорядки непосредственно в китайской столице. То, что получалось в постсоветских республиках, с Пекином не прошло, именно поэтому произошел перенос активности дестабилизаторов из центра на периферию.

Причем акцент Запад делает на такие районы Китая, которые долгое время были в колониальной зависимости, вроде того же Гонконга (Сянгана) и где влияние западной агентуры еще сильно. Вот для раскачки таких регионов Китая и поднимается раз за разом тема прав человека. Как же отвечает Китай на эти провокации?

Читайте статью Владимира Павленко «Как США проигрывают Китаю дискуссию о правах человека»