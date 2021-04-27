Пекин, , 02:12 — REGNUM Защита прав человека долгое время считалась «излюбленным коньком» западных политиков, той областью, где они не имеют себе равных и могут поучать кого угодно. Как получилось, что теперь Китай с успехом отбивает западные наскоки и обвинения именно в области прав человека, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Тема Гонконга или, пользуясь китайским названием, Специального автономного района Сянган, была выбрана США и их идеологическими союзниками для предъявления претензий КНР. Особенно обострилась антикитайская риторика Вашингтона после того, как Пекин на основе опыта улаживания беспорядков в Сянгане выдвинул принцип «Сянган управляется патриотами». В рамках, обозначенных этими принципами, были внесены изменения, касающиеся численного состава коллегии выборщиков, которая была расширена и некоторые другие правила.

Целью изменений является усиление стабильности региона. Но такое «ужасное нарушение» прав человека, конечно, не могло быть обойдено вниманием тех, кому стабильность Сянгана не нужна в принципе. Что же ответил официальный Пекин на обвинения в «нарушении прав» агрессивных зачинщиков беспорядков и почему опыт СССР, пошедшего на поводу у Хельсинкских обещаний Запада, многому научил Китай? Читайте статью Владимира Павленко «Как США проигрывают Китаю дискуссию о правах человека».