Москва, , 16:52 — REGNUM Надежду на новые поставки в Гондурас российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выразил гондурасский министр иностранных дел Лисандро Росалес в ходе пресс-конференции в Москве 26 апреля.

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На совместной пресс-конференции по итогам встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым он сказал, что страна «уже получила первую партию вакцины».

Росалес «Мы намерены встретиться в Москве с представителями Российского фонда прямых инвестиций для обсуждения дальнейших поставок данной вакцины».

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