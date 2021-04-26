Белград, , 16:52 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич уверен, что процесс Сербии в ЕС ускорится в обозримом будущем. Об этом Вучич заявил 25 апреля в Брюсселе, где он находится с двухдневным визитом.

На вопрос журналистов, где в данный момент Сербия находится на этом пути, Вучич ответил: «на хорошем пути».

«Сербия хорошо продвигается по европейскому пути, и предстоит ускорение этого процесса», — процитировал телеканал РТС слова президента.

«Сербия шагает уверенными и крепкими шагами, она среди самых быстрых в Европе. С одной стороны стоят ценности, с другой — прагматичная политика сохранения связей во всеми друзьями. Но самое главное — это экономика, экономика и еще раз экономика», — отметил Вучич.

Напомним, что одним из условий присоединения Сербии к ЕС является подписание соглашения о «нормализации отношений» с Приштиной. Одной из тем переговоров Вучича в Брюсселе было создание условий для возобновления диалога между Белградом и сепаратистским Косово под эгидой ЕС, целью которого является подписание этого соглашения.