Абу-Даби, , 16:52 — REGNUM Разработчики Telegram представили новую функцию — отложенные голосовые чаты. Информация о запуске нововведения появилась в блоге мессенджера 26 апреля.

По словам разработчиков, голосовые чаты теперь можно запланировать на определённое время. Это позволит участникам «подстроить свои планы и рассказать о событии друзьям».

Добавим, что создать отложенный голосовой чат могут только администраторы телеграм-канала или группы. Для настройки новой функции необходимо нажать иконку «три точки», затем выбрать «Начать голосовой чат» и далее «Выбрать время».

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