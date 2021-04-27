Киев, , 00:04 — REGNUM В свете географии и результатов ближневосточного турне украинского президента Владимира Зеленского, можно предположить, что его целью было не обыденное налаживание контактов и проработка торговых перспектив. О том, что большее может скрываться за путешествием Зеленского, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Стрелка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Катар и Турция, которые стали целью поездки Зеленского, как бы намекают на некоторые важные обстоятельства. Если бы задачей украинского президента были получение будущих прибылей украинской торговлей или косвенное налаживание отношений с вожделенным Евросоюзом, то можно было бы обойтись поездкой, например, в Саудовскую Аравию. А вот Турция и Катар представляют достаточно серьезную проблему и для Евросоюза, и для самого региона в целом. Недаром Анкара постоянно тревожит и соседние с Турцией страны и все международное сообщество своими непредсказуемыми выходками.

Катар знаменит не только эпизодом с объединением против него его соседей, которое уже вроде и «рассосалось», но и близкими контактами его с «Роснефтью» через инвестиции в российское предприятие. Так может Зеленский искал в Турции и Катаре посредников, которые могли бы снизить его страхи перед «грузинским сценарием» конфликта Киева и Москвы? Читайте статью Марьяна Сидорива «Как хочется Киеву верить в «посредников»! Очень хочется…».