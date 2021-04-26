Ярославль, , 16:49 — REGNUM В Ярославской области на майские праздники введут дополнительные рейсы поездов. Они предназначены для туристов, которые планируют посетить Ярославскую область с коротким визитом. Об этом сообщает правительство региона.

«С 1 по 3 и с 8 по 10 мая туристический поезд будет курсировать между Москвой и Переславлем-Залесским. Состав будет отправляться с Ярославского вокзала Москвы в 7.45 и делать остановки на платформах Лосиноостровской, Мытищи, Пушкино, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад, Бужаниново, Арсаки, Струнино, Александров-1, Балакирево, Берендеево. Прибытие в Переславль — в 10.40. Обратно состав стартует в 18.30 и возвращается в столицу в 21.48», — сообщили в правительстве.

За один день можно будет осмотреть достопримечательности и вернуться обратно на том же поезде. Также введут дополнительный туристический поезд между Ярославлем и Санкт-Петербургом.

«Состав будет состоять из 10 двухэтажных купейных вагонов, в одном из которых — специализированное купе для маломобильных пассажиров. Отправление из Санкт-Петербурга 30 апреля и 7 мая в 13.15 (прибытие в Ярославль — в 22.05), а из Ярославля 3 и 10 мая в 14.25 (прибытие в Санкт-Петербург — в 23.02). В пути предусмотрены остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз и Рыбинск», — рассказали в правительстве.

Помимо этого, жители и гости Ярославля смогут попутешествовать на настоящем ретропоезде.

«Рейс «Ярославль — Рыбинск» будет отправляться по субботам со станции Ярославль-Главный в 8.52 и прибывать на станцию Рыбинск-Пассажирский в 11.07. Из Рыбинска паровоз отправляется в 16.24, прибытие на Ярославль-Главный — в 19.04», — отметили в правительстве.

Ярославская область пользуется большой популярностью для коротких бюджетных поездок. Свыше 60 процентов туристов, посещающих регион, жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: Закрытие границ с Турцией не добавит туристов Ярославлю