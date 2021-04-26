Москва, 26 апреля, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жильё в регионах России должен быть сделан ФАС до 15 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

Fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

Соответствующее поручение президент РФ Владимир Путин дал по итогам совещания с членами правительства (оно состоялось 8 апреля). Глава государства отметил, что в ряде субъектов РФ «жильё подорожало на 17−30%» и сказал, что вопросом этим следует заняться антимонопольной службе.

ФАС было поручено «провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья», причём по каждому российскому региону. Доклад должен быть сделан до 15 мая 2021 года.