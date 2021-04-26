Сургут, Югра, , 16:43 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) задержаны граждане, пытавшиеся взорвать банкомат. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Установлено, что ночью двое мужчин 1996 и 1979 годов рождения зашли в помещение, где находятся банкоматы круглосуточного обслуживания. При помощи газового баллона они намеревались взорвать терминал с деньгами. На момент хищения в банкомате находилось более трёх миллионов рублей. Но преступный умысел им не удалось довести до конца — сработала сигнализация.

При задержании у подозреваемых изъято газовое оборудование. Отмечается, что один из задержанных находится в федеральном розыске за совершение преступления против общественной безопасности в Екатеринбурге. Также он ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой и экономическое преступление. Его подельник также неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).