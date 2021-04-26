Париж, , 16:42 — REGNUM Во Франции 26 апреля возобновили работу начальные школы и детские сады, которые были закрыты с 3 апреля. Об этом сообщает Le Parisien.

Школы были закрыты для снижения темпов распространения COVID-19 во время третьей волны эпидемии, пик которой был пройден на прошлой неделе. С 6 апреля по 9 апреля занятия в школах проходили онлайн. После чего были объявлены каникулы. Средние, старшие школы, лицеи и колледжи возобновят работу 3 мая.

Родителям, вынужденным совмещать работу и уход за детьми, возобновление работы школьных учреждений позволяет вернуться к более нормальной жизни. Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявлял, что школы откроются по плану.

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