Александр Погожев, 27 апреля 2021, 08:31 — REGNUM Зоопарк «Берендеево» более 10 лет располагается в парке Победы Ставрополя, но в начале 2021 года с руководителем зоопарка Кристиной Кудиновой администрация парка не продлила договор аренды участка. Теперь администрация через суд пытается выселить зоопарк с питомцами. К поиску новой площадки для животных подключились власти и спонсоры.

Енот выглядывает из клетки
Енот выглядывает из клетки
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ушастая сова смотрит на мясо
Ушастая сова смотрит на мясо
Александр Погожев © ИА REGNUM
Канадская лиса недоверчиво смотрит на посетителей
Канадская лиса недоверчиво смотрит на посетителей
Александр Погожев © ИА REGNUM

Руководитель Ставропольских парков культуры и отдыха Виктор Бондаренко утверждает, что многие правила содержания животных администрация «Берендеево» игнорирует.

Кормление птиц
Кормление птиц
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник зоопарка убирает вольер
Сотрудник зоопарка убирает вольер
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудник парка наполняет для питомцев таз водой
Сотрудник парка наполняет для питомцев таз водой
Александр Погожев © ИА REGNUM

Это послужило причиной того, что в феврале от потребительского общества «Ставропольские парки культуры и отдыха» был подан иск к Кристине Кудиновой. 20 мая в суде пройдет уже третье слушание.

Если суд удовлетворит иск парка Победы, то зоопарку придётся вывозить более 111 животных.

Питомец с опаской выглядывает из убежища
Питомец с опаской выглядывает из убежища
Александр Погожев © ИА REGNUM
Цапля гуляет по вольеру
Цапля гуляет по вольеру
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ослица Фиона не желает видеть посетителей
Ослица Фиона не желает видеть посетителей
Александр Погожев © ИА REGNUM
Олень Брошка в зоопарке «Берендеево»
Олень Брошка в зоопарке «Берендеево»
Александр Погожев © ИА REGNUM

Пока идут судебные тяжбы, зоопарк функционирует, пополняется новыми питомцами и принимает посетителей.

«У нас родился козленочек. Мы узнали, что в селе погибла коза и только родила троих козлят. Мы их забрали и привезли. Узнали, что носуха содержится в не очень хороших условиях, и мы поехали и спасли ее. Таким же образом у нас появились три ёжика. Они жили три года в маленькой клеточке у одного товарища. Выпустить их на волю — это будет подобно смерти. Они не умеют себе добывать корм. У нас процентов 80 животных в зоопарке «Берендеево» — это животные, спасенные из цирков или из не очень хороших условий. Обезьянку мы спасаем сейчас, активно за ней ухаживаем. Реабилитируем, так сказать. Она к нам прям лысая пришла. Сейчас остались залысинки, но это уже мелочь», — говорит Кудинова.

Кенгуру греется на солнце
Кенгуру греется на солнце
Александр Погожев © ИА REGNUM
Олень Брошка показывает свое имя
Участница флешмоба протягивает руку дружбы питомцу зоопарка
Олень Брошка показывает свое имя
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участница флешмоба протягивает руку дружбы питомцу зоопарка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Коза выглядывает из вольера в зоопарке «Берендеево»
Коза выглядывает из вольера в зоопарке «Берендеево»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Хвост павлина
Хвост павлина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Павлин в вольере
Пара павлинов в зоопарке «Берендеево»
Павлин в вольере
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пара павлинов в зоопарке «Берендеево»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Пара павлинов в зоопарке «Берендеево». Самец защищает свою пару
Пара павлинов в зоопарке «Берендеево». Самец защищает свою пару
Александр Погожев © ИА REGNUM

На территории проводятся развлекательные акции и флешмобы. 16 апреля школьники и студенты собрались в танцевальных нарядах, чтобы своим выступлением привлечь внимание отдыхающих в парке и поддержать сотрудников зоопарка.

«Сегодня тут происходили замечательные танцы и акробатические номера. Это было просто великолепно, у меня аж дух замирал. Мурашки по коже, даже не описать словами, когда ты чувствуешь вот эту поддержку. Очень круто!» — делится впечатлениями Кристина.

Посетители ждут открытия зоопарка
Посетители ждут открытия зоопарка
Александр Погожев © ИА REGNUM
Директор зоопарка показывает новый дизайн входных билетов
Посетители зоопарка «Берендеево»
Директор зоопарка показывает новый дизайн входных билетов
Александр Погожев © ИА REGNUM
Посетители зоопарка «Берендеево»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участник флешмоба в поддержку зоопарка «Берендеево»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Танцевальная пара приняла участие в флешмобе в поддержку зоопарка «Берендеево»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Танцевальный коллектив танцует пред входом зоопарка «Берендеево»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Танцевальная пара приняла участие в флешмобе в поддержку зоопарка «Берендеево»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники флешмоба общаются возле кассы помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники флешмоба отдыхают перед очередным выступлением
Александр Погожев © ИА REGNUM
Фигура осла в зоопарке «Берендеево»
Сотрудница зоопарка «Берендеево» зачищает скворечник перед покраской
Фигура осла в зоопарке «Берендеево»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сотрудница зоопарка «Берендеево» зачищает скворечник перед покраской
Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас у зоопарка есть задолженность за электроэнергию. Скоро возникнут проблемы с вывозом мусора. В данный момент руководство зоопарка отказывается освобождать место и ждет, когда для зоопарка найдётся другое. После этого необходимо сформировать участок, провести торги, и на это уходят месяцы. Тем не менее сотрудники парка не унывают, но отмечают, что по поведению животных заметно, что они всё чувствуют и понимают.

Грустный питомец зоопарка «Берендеево»
Грустный питомец зоопарка «Берендеево»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Овца выглядывает из-за своего домика
Черная овца
Овца выглядывает из-за своего домика
Александр Погожев © ИА REGNUM
Черная овца
Александр Погожев © ИА REGNUM
Белка кушает орехи
Белка кушает орехи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сова в зоопарке «Берендеево» показывает свой характер
Сова в зоопарке «Берендеево» показывает свой характер
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вход в парк Победы. Аллея, которая ведет к зоопарку
Вход в парк Победы. Аллея, которая ведет к зоопарку
Александр Погожев © ИА REGNUM