27 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, , 08:31 — REGNUM Зоопарк «Берендеево» более 10 лет располагается в парке Победы Ставрополя, но в начале 2021 года с руководителем зоопарка Кристиной Кудиновой администрация парка не продлила договор аренды участка. Теперь администрация через суд пытается выселить зоопарк с питомцами. К поиску новой площадки для животных подключились власти и спонсоры.

Енот выглядывает из клетки Александр Погожев © ИА REGNUM

Ушастая сова смотрит на мясо Александр Погожев © ИА REGNUM

Канадская лиса недоверчиво смотрит на посетителей Александр Погожев © ИА REGNUM

Руководитель Ставропольских парков культуры и отдыха Виктор Бондаренко утверждает, что многие правила содержания животных администрация «Берендеево» игнорирует.

Кормление птиц Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник зоопарка убирает вольер Александр Погожев © ИА REGNUM

Сотрудник парка наполняет для питомцев таз водой Александр Погожев © ИА REGNUM

Это послужило причиной того, что в феврале от потребительского общества «Ставропольские парки культуры и отдыха» был подан иск к Кристине Кудиновой. 20 мая в суде пройдет уже третье слушание.

Если суд удовлетворит иск парка Победы, то зоопарку придётся вывозить более 111 животных.

Питомец с опаской выглядывает из убежища Александр Погожев © ИА REGNUM

Цапля гуляет по вольеру Александр Погожев © ИА REGNUM

Ослица Фиона не желает видеть посетителей Александр Погожев © ИА REGNUM

Олень Брошка в зоопарке «Берендеево» Александр Погожев © ИА REGNUM

Пока идут судебные тяжбы, зоопарк функционирует, пополняется новыми питомцами и принимает посетителей.

«У нас родился козленочек. Мы узнали, что в селе погибла коза и только родила троих козлят. Мы их забрали и привезли. Узнали, что носуха содержится в не очень хороших условиях, и мы поехали и спасли ее. Таким же образом у нас появились три ёжика. Они жили три года в маленькой клеточке у одного товарища. Выпустить их на волю — это будет подобно смерти. Они не умеют себе добывать корм. У нас процентов 80 животных в зоопарке «Берендеево» — это животные, спасенные из цирков или из не очень хороших условий. Обезьянку мы спасаем сейчас, активно за ней ухаживаем. Реабилитируем, так сказать. Она к нам прям лысая пришла. Сейчас остались залысинки, но это уже мелочь», — говорит Кудинова.

Кенгуру греется на солнце Александр Погожев © ИА REGNUM

Олень Брошка показывает свое имя Александр Погожев © ИА REGNUM Участница флешмоба протягивает руку дружбы питомцу зоопарка Александр Погожев © ИА REGNUM

Коза выглядывает из вольера в зоопарке «Берендеево» Александр Погожев © ИА REGNUM

Хвост павлина Александр Погожев © ИА REGNUM

Павлин в вольере Александр Погожев © ИА REGNUM Пара павлинов в зоопарке «Берендеево» Александр Погожев © ИА REGNUM

Пара павлинов в зоопарке «Берендеево». Самец защищает свою пару Александр Погожев © ИА REGNUM

На территории проводятся развлекательные акции и флешмобы. 16 апреля школьники и студенты собрались в танцевальных нарядах, чтобы своим выступлением привлечь внимание отдыхающих в парке и поддержать сотрудников зоопарка.

«Сегодня тут происходили замечательные танцы и акробатические номера. Это было просто великолепно, у меня аж дух замирал. Мурашки по коже, даже не описать словами, когда ты чувствуешь вот эту поддержку. Очень круто!» — делится впечатлениями Кристина.

Посетители ждут открытия зоопарка Александр Погожев © ИА REGNUM

Директор зоопарка показывает новый дизайн входных билетов Александр Погожев © ИА REGNUM Посетители зоопарка «Берендеево» Александр Погожев © ИА REGNUM

Фигура осла в зоопарке «Берендеево» Александр Погожев © ИА REGNUM Сотрудница зоопарка «Берендеево» зачищает скворечник перед покраской Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас у зоопарка есть задолженность за электроэнергию. Скоро возникнут проблемы с вывозом мусора. В данный момент руководство зоопарка отказывается освобождать место и ждет, когда для зоопарка найдётся другое. После этого необходимо сформировать участок, провести торги, и на это уходят месяцы. Тем не менее сотрудники парка не унывают, но отмечают, что по поведению животных заметно, что они всё чувствуют и понимают.

Грустный питомец зоопарка «Берендеево» Александр Погожев © ИА REGNUM

Овца выглядывает из-за своего домика Александр Погожев © ИА REGNUM Черная овца Александр Погожев © ИА REGNUM

Белка кушает орехи Александр Погожев © ИА REGNUM

Сова в зоопарке «Берендеево» показывает свой характер Александр Погожев © ИА REGNUM