Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Возбуждено уголовное дело после ДТП в Петербурге на кольцевой автомобильной дороге (КАД), в котором погибли три человека. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 22 апреля в 18:26 мск на 40 км внутреннего кольца КАД 31-летний гражданин одного из среднеазиатских государств за рулем «ВАЗ», по неустановленной причине совершил столкновение с остановившимся в результате неисправности автомобилем «МАЗ», под управлением 30-летнего мужчины. В результате чего с легковой машиной столкнулся сидельный тягач Volvo под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП произошло возгорание «ВАЗ», водитель которого, а также двое его пассажиров скончались. После проведенной доследственной проверки ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«В рамках расследования уголовного дела следователи ГУ МВД России провели ряд необходимых экспертиз, опросили свидетелей аварии. Расследование уголовного дела продолжается», — уточили в полиции.

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