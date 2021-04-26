Элиста, , 16:40 — REGNUM В селе Яшалта в рамках подготовки к празднованию Дня Победы проинспектировали состояние памятников, посвящённых павшим в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Республики Калмыкия, администрация Яшалтинского районного муниципального образования проявила неуважение к памяти о Великой Победе.

В ходе проверки установлено, что муниципалитет безответственно подошёл к обязанности по сохранению и реставрации памятников, их благоустройству. Так, мемориальный комплекс погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, несколько лет нуждается в ремонте. Площадка мемориала вся в сколах и трещинах, покрытие памятника солдату нуждается в обновлении.

Прокуратура обязала власти муниципалитета устранить нарушения федерального законодательства.