Чернобыль, Украина, , 16:40 — REGNUM На территории Чернобыльской АЭС прошла церемония ввода в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива, в которой принял участие украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом 26 апреля сообщил телеканал «Украина 24».

На территории печально знаменитой Чернобыльской атомной энергостанции открыто хранилище для ядерных отходов «сухого» типа (ХОЯТ-2).

«Очень важно, что сегодня вручают лицензию на содержание нового, современного типа, более технологичного и безопасного хранилища, срок эксплуатации его до 100 лет», — заявил в связи с этим президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, украинское правительство намерено «трансформировать территорию отчуждения в территорию возрождения».

ХОЯТ-2 предназначено для хранения отработанного ядерного топлива не менее 100 лет.

Строительство этого хранилища стоимостью 412,8 млн евро финансировалось Европейским банком реконструкции и развития, работы производила американская компания Holtec International.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский культуролог подготовил книгу об «украинских уроках»