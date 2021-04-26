Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM В Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург) не будут работать с 1 по 10 мая 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

«C 1 по 10 мая студенты УрФУ отдыхают», — сообщили в университете.

Занятия, которые должны были проходить в период с 3 по 8 мая, перенесут на дни с 12 по 21 мая. Соответствующий приказ вскоре подпишет ректор вуза Виктор Кокшаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в УрФУ отменили все торжественные мероприятия 9 мая, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уральском федеральном университете отменили мероприятия ко Дню Победы