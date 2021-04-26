Руководители Калуги почтили память ветерана

Калуга, 26 апреля 2021, 16:37 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, депутат Городской думы Андрей Иванов, почётный гражданин Калуги и области Николай Алмазов и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич возложили цветы к мемориальной доске в честь почётного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Александра Унтилова.
Александр Яковлевич служил в Красной армии с 1939 по 1948 год. Прошёл всю войну. Служил сапером в минно-подрывном взводе. Воевал под Козельском, в Сухиничах. Потом были Курск, Украина, Белоруссия, Кенигсберг. После ранения в санитарном вагоне был направлен на Дальний Восток. По окончании Великой Отечественной войны был направлен воевать с японцами. После войны он поступил на работу в Калужское вагонное депо. Долгие годы Александр Яковлевич трудился на благо Калуги, избирался депутатом горсовета. После ухода на пенсию в 1984 году продолжал трудиться в общественных организациях. Семь лет он был заместителем председателя, а последние годы — председателем городского совета ветеранов.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Унтилов внёс неоценимый вклад в развитие ветеранского движения, в дело сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, активно занимался патриотическим воспитанием молодёжи.