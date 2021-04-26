Калуга, 26 апреля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, депутат Городской думы Андрей Иванов, почётный гражданин Калуги и области Николай Алмазов и председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич возложили цветы к мемориальной доске в честь почётного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Александра Унтилова.

Пресс-служба Городской думы Калуги Руководители Калуги почтили память ветерана

Александр Яковлевич служил в Красной армии с 1939 по 1948 год. Прошёл всю войну. Служил сапером в минно-подрывном взводе. Воевал под Козельском, в Сухиничах. Потом были Курск, Украина, Белоруссия, Кенигсберг. После ранения в санитарном вагоне был направлен на Дальний Восток. По окончании Великой Отечественной войны был направлен воевать с японцами. После войны он поступил на работу в Калужское вагонное депо. Долгие годы Александр Яковлевич трудился на благо Калуги, избирался депутатом горсовета. После ухода на пенсию в 1984 году продолжал трудиться в общественных организациях. Семь лет он был заместителем председателя, а последние годы — председателем городского совета ветеранов.

«Мы собрались сегодня, чтобы почтить память замечательного человека, солдата своей страны, прошедшего три жестоких войны. Не щадя себя, он защищал нашу Родину. Я счастлив, что мне довелось быть с ним знакомым, вместе заниматься патриотическим воспитанием молодёжи. Мы всегда будем помнить Александра Яковлевича!», — сказал Андрей Иванов.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Унтилов внёс неоценимый вклад в развитие ветеранского движения, в дело сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, активно занимался патриотическим воспитанием молодёжи.

«В 2019 году мы с коллегами решили, что серия праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, будет начинаться с того, что мы вспомним Александра Яковлевича Унтилова, — рассказал Юрий Моисеев. — Каждый из тех, кто возглавлял городской совет ветеранов, внёс достойный вклад в его развитие, но для меня ветеранское движение неразрывно связано с Александром Яковлевичем. Это на самом деле великий человек, лицо эпохи. Он защищал Родину, восстанавливал страну после войны, перенёс немало тягот и невзгод, постоянно занимался воспитанием молодого поколения и общественной работой. Он всегда был очень ответственным, добрым и приветливым человеком. Мы обязаны вечно хранить память о нашем замечательном земляке. Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, счастья и долголетия!».