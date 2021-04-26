Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит виртуальный визит в Африку 27 апреля. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

Во время видеоконференции Блинкен встретится с представителями Кении, Нигерии и молодежью со всего континента, говорится в сообщении.

Диалог госсекретаря с администрацией Нигерии подтвердит намерение президента США Джо Байдена укреплять сотрудничество и активизировать связи с государством, чьи представители создали уважаемую диаспору на территории Соединённых Штатов.

Кроме того, уточняется, что переговоры Блинкена с президентом Кении отметят 57-летие оборонного сотрудничества двух стран. Блинкен намерен выразить желание Белого дома продолжить стратегическое сотрудничество, а также обсудить дальнейшую кооперацию, которая поможет как экономическому росту, так и борьбе с пандемией коронавируса в Кении.

Как сообщало ИА REGNUM, последние десятилетия отношения между США и Африкой носили удручающий характер для обеих сторон. Главы как демократических, так и республиканских администраций США относились к континенту с легким пренебрежением, если и не с явным презрением, тогда как в области торговли с Африкой страна намного отстала по объемам от Китая, Индии и Франции. Об этом рассказал бывший управляющий директор ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Селестин Монга в статье, вышедшей 27 января в Project Syndicate.