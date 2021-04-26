Москва, , 16:35 — REGNUM Увеличение аварий из-за ураганных и шквалистых ветров возможно в течение недели практически на всей территории России. Об этом сообщили 26 апреля во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«Многолетние наблюдения позволяют сделать вывод о том, что май — месяц контрастных температур воздуха и высот давления в смежных воздушных массах. Эти факторы — основные причины ураганных ветров и шквалов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ураганные ветры зачастую приводят к увеличению числа аварий на объектах энергетической инфраструктуры и, как следствие, происшествий, связанных с нарушениями в работе объектов экономики и систем жизнеобеспечения населённых пунктов.

В институте напомнили о последствиях майского урагана 2017 года в Центральной России, который обесточил более 300 населенных пунктов с общим населением свыше 16 тысяч человек.

Согласно прогнозам учёных МЧС, наибольшая вероятность возникновения подобных аварий на текущей неделе прогнозируется почти на всей территории России: в Центральном ФО (Брянская, Воронежская, Смоленская, Тульская и Московская области, Москва), Северо-Западном ФО (Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Новгородская и Ленинградская области, Санкт-Петербург), Приволжском ФО (Башкирия, Мордовия, Татария, Кировская и Нижегородская области), а также ряде субъектов Сибирского и Дальневосточного ФО.

С учётом неблагоприятного прогноза специалисты института в ходе селекторного совещания в МЧС России рекомендовали органам повседневного управления РСЧС уточнить планы применения сил и средств, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.