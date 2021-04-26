Москва, , 16:33 — REGNUM Майские праздники для бьюти-индустрии — это привычное падение гостевого потока, потому что многие уезжают загород. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 26 апреля заявила общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты, член Партии Роста Нина Литвинова, комментируя тему проблем, с которыми из-за объявления майских каникул придётся столкнуться малому бизнесу.

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«Так как между нерабочими днями были рабочие, то в предыдущие годы часть людей оставались в городах и поток клиентов у был. Длинные же выходные подарят нам еще большую потерю выручки. Закрыться мы, конечно, не можем: аренду никто не отменял, а потому будем нести дополнительную нагрузку в части оплаты офисных сотрудников», — отметила она.

По её мнению, любые ограничения для бизнеса должны идти в связке с мерами поддержки. «Иначе это воспринимается, как очередное ущемление интересов бизнеса. А в таких сложных условиях хочется видеть действительно заинтересованность нашего государства в МСП, не только на словах, но и на деле», — подчеркнула Литвинова.

Она полагает, что поддержать игроков бьюти-индустрии могут системные меры: «Налоговые каникулы на это время — адекватное решение длинным выходным. Или было бы здорово получать компенсацию по СИЗам! Это было бы реальной помощью бизнесу».