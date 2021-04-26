Лондон, , 16:30 — REGNUM Решение иранского суда, признавшего британскую подданную, сотрудницу фонда Thomson Reuters Назанин Загари-Рэтклифф виновной в антииранской пропаганде и приговорившегоеё к одному году лишения свободы, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал неправильным 26 апреля в беседе с журналистами.

Джонсон «Мы продолжим усердно работать, чтобы добиться её освобождения из Ирана и позволить ей вернуться к семье в Великобританию».

В свою очередь британский министр иностранных дел Доминик Рааб назвал решение иранского суда «абсолютно негуманным и несправедливым». Он призвал власти Ирана «немедленно освободить Назанин, чтобы она могла воссоединиться с семьей в Великобритании».

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