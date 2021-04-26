Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал документы об ограничении этажности для новых проектов строительства жилья. Однако долгострои будут завершать с прежней высотностью. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Подписаны два постановления правительства Ленобласти, касающиеся выдачи разрешений на строительство для многоквартирных домов. В первом говорится, что в обязательном порядке применяются только нормы по этажности, утвержденные в Региональных нормативах градостроительного проектирования (РНГП).

«Для городских поселений это 12 этажей, для сельских — девять. Все иные документы территориального планирования — проекты планировки территории, градпланы, правила землепользования и застройки, если они разрешают строить дома выше РНГП — не применяются», — утопили в пресс-службе.

Второе постановление вводит исключение из этого правила: строить с превышением нормативов по этажности возможно, если застройщик завершает проблемный объект.

«Для этого долгострой должен быть официально признан проблемным объектом, решение о превышении норм РНГП должно быть оформлено соглашением», — пояснили в обладминистрации.

В настоящий момент в «Дорожной карте» по завершению проблемных объектов Ленинградской области значится около 200 домов, решения о механизмах достройки ждет около 100 домов.

«С 2018 года мы выдали пять разрешений на строительство с увеличенной высотностью: все они были даны застройщикам-донорам, завершающим долгострои. Сейчас, на высоком рынке мы видим активность бизнеса, обсуждаем с застройщиками в комплексе и их новые проекты, и завершение старых проблемных. Таким образом, мы дали серьёзный толчок развитию жилищного строительства в регионе», — пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

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