Калуга, 26 апреля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Калужской области 118 тыс. жителей старше 14 лет в 2020 году зарегистрировались на портале государственных и муниципальных услуг. Общее число пользователей данного интернет-ресурса объединяет 61% взрослого населения области. Об этом 26 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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За 2020 год число обращений за электронными услугами превысило 1,2 млн, за I квартал 2021 года — 314 тысяч обращений. Среди наиболее востребованных — услуги, предоставляемые семьям с детьми, а также запись на прием к врачу и на вакцинацию от COVID-19. Помимо онлайн-сервисов в Калужской области действуют 37 центров и 69 офисов «Мои Документы». Они предоставляют 219 видов государственных и муниципальных услуг. Доля граждан, имеющих доступ к ним по принципу «одного окна» составляет свыше 92%. В 2020 году в МФЦ реализовано 10 проектов, включая разработку новой, более функциональной версии официального сайта МФЦ, позволившей реализовать ряд новых полезных сервисов, в первую очередь — консультирование, «Безналичный МФЦ», благодаря которому во всех центрах были установлены POS-терминалы для оплаты госпошлины. Для повышения доступности получения электронных услуг для граждан, не имеющих собственных компьютеров или доступа к электронным сервисам, начал работу первый в регионе цифровой МФЦ. В настоящее время ведется работа по созданию сети таких учреждений, а также по реализации 15 ведомственных проектов по созданию виртуального консультанта колл-центра.

В рамках областного проекта «Цифровое государственное управление» между министерством цифрового развития, связи массовых коммуникаций Российской Федерации и правительством региона заключено соглашение об опытном внедрении новых решений для развития Федерального реестра государственных и муниципальных услуг. До 2024 года планируется провести цифровую трансформацию, которая максимально упростит для граждан получение госуслуг и обеспечит полную прозрачность процедуры обработки заявлений чиновниками. В этом и 2022 году в области будут завершены работы по оптимизации 47 государственных и муниципальных услуг.